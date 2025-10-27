Idoso é preso após jovem morrer envenenado em Bataguassu

Um homicídio por envenenamento em Bataguassu terminou com a prisão de um homem de 62 anos na manhã deste domingo (26). A vítima, um jovem de 22 anos, foi encontrada desacordada e acabou morrendo após ser socorrida.

Suspeito confessou uso de substância tóxica

Segundo a Polícia Civil, o idoso teria misturado uma substância tóxica a um sanduíche consumido pela vítima. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram acionadas e conseguiram localizar o suspeito em menos de uma hora.

Durante a prisão, ele confessou ter oferecido o alimento adulterado ao rapaz. Os investigadores recolheram o lanche usado no crime, que será analisado pela perícia.

Investigação aponta desentendimentos anteriores

O homem afirmou que cometera o crime após sofrer ameaças e furtos praticados pelo jovem, que era conhecido pela polícia por envolvimento em delitos na cidade. A apuração ainda busca confirmar essa versão.

Mesmo com limitações físicas decorrentes de um AVC, o idoso foi conduzido e permanece preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio qualificado pelo uso de veneno. O caso segue sob investigação.

*Com informações da PCMS