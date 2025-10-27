Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Idoso é preso após jovem morrer envenenado em Bataguassu

Vítima de 22 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Fernando de Carvalho

Sanduíche que estava envenenado - Foto: Divulgação/PCMS
Sanduíche que estava envenenado - Foto: Divulgação/PCMS

Um homicídio por envenenamento em Bataguassu terminou com a prisão de um homem de 62 anos na manhã deste domingo (26). A vítima, um jovem de 22 anos, foi encontrada desacordada e acabou morrendo após ser socorrida.

Suspeito confessou uso de substância tóxica

Segundo a Polícia Civil, o idoso teria misturado uma substância tóxica a um sanduíche consumido pela vítima. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram acionadas e conseguiram localizar o suspeito em menos de uma hora.

Durante a prisão, ele confessou ter oferecido o alimento adulterado ao rapaz. Os investigadores recolheram o lanche usado no crime, que será analisado pela perícia.

Investigação aponta desentendimentos anteriores

O homem afirmou que cometera o crime após sofrer ameaças e furtos praticados pelo jovem, que era conhecido pela polícia por envolvimento em delitos na cidade. A apuração ainda busca confirmar essa versão.

Mesmo com limitações físicas decorrentes de um AVC, o idoso foi conduzido e permanece preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio qualificado pelo uso de veneno. O caso segue sob investigação.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos