SAÚDE

Idoso morre após médico recusar cirurgia por salário atrasado na Santa Casa, diz família

Parente registrou ocorrência e afirma que procedimento também teria sido negado por falta de sala

Fernando de Carvalho

- Foto: Arquivo/Portal RCN67
- Foto: Arquivo/Portal RCN67

A família de um idoso que morreu em Campo Grande registrou boletim de ocorrência neste sábado (17) e cobra apuração do atendimento prestado na Santa Casa. Segundo o sobrinho da vítima, uma cirurgia indicada não foi feita após o médico citar salário atrasado e falta de sala para o procedimento

A família relata que o idoso estava acolhido no CEI – Centro Especializado para Idosos, no bairro Monte Castelo, e teria sofrido uma queda dentro da instituição no dia 12 de janeiro de 2026.

Após o acidente, o idoso foi levado para a UPA Coronel Antonino, mas, segundo o relato, o aparelho de raio-x da unidade estaria sem funcionamento. Com isso, ele teria sido transferido para a Santa Casa.

Ainda conforme o boletim, a queda teria provocado fratura em um dos dedos da mão esquerda, e a vítima precisaria passar por cirurgia. A família relata que o médico responsável pelo atendimento se recusou a realizar a cirurgia, citando salário atrasado e falta de sala disponível

O familiar também relata que tentou ter acesso ao prontuário médico, mas diz que o documento não foi disponibilizado.

Procurada, a Santa Casa não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria

