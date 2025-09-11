Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENTREVISTA

Idosos selecionados para Vila da Melhor Idade devem se mudar até novembro

Recém-inaugurado, primeiro condomínio de locação social para idosos do Brasil inicia fase de ocupação e planeja expansão até 2028

Fernando de Carvalho

Recém-inaugurado, primeiro condomínio de locação social para idosos do Brasil inicia fase de ocupação - Foto: Reprodução/Prefeitura de CG
Recém-inaugurado, primeiro condomínio de locação social para idosos do Brasil inicia fase de ocupação - Foto: Reprodução/Prefeitura de CG

Recém-inaugurado em Campo Grande, o Vila da Melhor Idade Marilda Torres de Deus — primeiro condomínio de locação social para idosos do Brasil — deve receber seus 40 moradores até 1º de novembro.

A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), Claudio Marques, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Ele também anunciou que a entidade responsável pela administração do condomínio está em fase final de seleção e que a prefeitura planeja mais 80 unidades até 2028.

Administração e serviços integrados

Claudio Marques nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Segundo Marques, o condomínio funciona em sistema de locação social — cada morador pagará aluguel simbólico de R$155, com água e luz individualizadas — e contará com assistente social, psicólogo, salas de atendimento em cada andar e programas de capacitação e geração de renda.

Uma entidade externa será contratada para gerenciar o dia a dia do condomínio. “Queremos valorizar esse grupo que é tão específico e precisa de um olhar diferenciado para trazer cuidado e autonomia”, afirmou.

Expansão e novos sorteios

A Emha prepara a expansão do modelo. “No Vila da Melhor Idade, nós já temos uma previsão de novas unidades até 2028. Além disso, estamos preparando o sorteio de mais de 200 apartamentos do Minha Casa Minha Vida faixa 1 ainda este ano para famílias de baixa renda e beneficiários do BPC ou Bolsa Família”, anunciou Marques.

Seleção rigorosa e mudança dos moradores

O processo de seleção recebeu mais de 1.200 inscrições; 900 idosos ficaram aptos ao sorteio, realizado em 29 de agosto. Os 40 titulares e suplentes agora aguardam as últimas aprovações técnicas para se mudar.

“Estamos na fase de receber o prédio, conferir questões técnicas e aprovar o funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros para oferecer total segurança”, disse.

Revitalização do entorno

O Vila dos Idosos fica em frente ao Horto Florestal, que será revitalizado em parceria com a Fecomércio. A fachada ativa do prédio terá dez lojas para atender moradores e o entorno, ajudando a revitalizar a região central de Campo Grande.

“Não é um asilo. O idoso precisa ter independência funcional e financeira para viver ali”, destacou Cláudio Marques.

Confira a entrevista na íntegra:

