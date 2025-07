IEL tem mais de 280 vagas de estágio abertas em Mato Grosso do Sul

Estudantes de diversas regiões de Mato Grosso do Sul podem aproveitar o período de férias para garantir uma vaga de estágio. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 284 vagas abertas em seis municípios do estado: Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e Aquidauana.

As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.500, de acordo com a carga horária e a área de atuação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma https://carreiras.iel.org.br/MS.

Veja onde estão as oportunidades:

Três Lagoas concentra o maior número de vagas, com 159 oportunidades em áreas como Marketing, Licenciaturas, Agronomia, Medicina Veterinária, Engenharias (Mecânica e Elétrica), Biologia, Engenharia Ambiental e setores administrativos.

Na capital Campo Grande, são 98 vagas distribuídas entre cursos como Direito, Engenharias, Comunicação Social, Arquitetura, Educação Física, Medicina Veterinária, Psicologia, Fisioterapia, TI, Pedagogia, Letras e áreas administrativas como RH e Economia. Também há vagas para estudantes do ensino médio.

Dourados oferece 20 oportunidades nas áreas de Administração, Contabilidade, Jornalismo, Engenharia Civil, licenciaturas na área da educação e Engenharia Ambiental, além de vagas para ensino médio.

Em Corumbá, há vagas para estudantes de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e Auxiliar de Saúde Bucal. Em Chapadão do Sul, a oportunidade é para estudantes do ensino médio.

Já em Aquidauana, há vagas para alunos de Pedagogia, Recursos Humanos e também do ensino médio.

*Com informações do IEL