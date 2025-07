IFMS abre 510 vagas em cursos gratuitos de idiomas em 10 cidades

Interessados em aprender inglês ou espanhol podem se inscrever em 510 vagas gratuitas oferecidas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para cursos de idiomas na modalidade a distância, com um encontro presencial por semana.

As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

Como participar da seleção

As inscrições devem ser feitas até 3 de agosto na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Para as turmas de nível II, será aplicada uma prova de nivelamento entre os dias 13 e 15 de agosto.

O sorteio eletrônico das vagas ocorre em 6 de agosto, com resultado preliminar previsto para o dia 8 e lista final no dia 12. As matrículas da primeira chamada serão de 19 a 21 de agosto, e as aulas começam em 1º de setembro.

Requisitos e estrutura

Os cursos são destinados a quem esteja cursando ou tenha concluído o Ensino Médio. Para o nível II, é necessário ter feito o nível básico ou comprovar conhecimento prévio do idioma.

Mais informações estão no Edital nº 056/2025, disponível na Central de Seleção do IFMS. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail [email protected].

*Com informações do IFMS