IFMS abre Processo Seletivo para Professor Substituto no campus de Ponta Porã

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de uma vaga para o cargo de Professor Substituto no campus de Ponta Porã, na área de Matemática. As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro de 2025.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha licenciatura em Matemática. O profissional selecionado deverá cumprir uma jornada de 40 horas semanais e receberá uma remuneração mensal que varia de R$ 4.326,60 a R$ 9.058,29, dependendo da titulação do candidato.

Inscrição e Seleção

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site do IFMS, com uma taxa de R$ 50,00. A seleção será feita por meio de prova de desempenho didático e de prova de títulos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo Simplificado tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.