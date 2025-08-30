Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

IFMS abre Processo Seletivo para Professor Substituto no campus de Ponta Porã

Oportunidade é para a área de Matemática, com remuneração de até R$ 9.058,29

Fernando de Carvalho

Oportunidade é para a área de Matemática, com remuneração de até R$ 9.058,29 - Foto: Celso Soares/IFMS
Oportunidade é para a área de Matemática, com remuneração de até R$ 9.058,29 - Foto: Celso Soares/IFMS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de uma vaga para o cargo de Professor Substituto no campus de Ponta Porã, na área de Matemática. As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro de 2025.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha licenciatura em Matemática. O profissional selecionado deverá cumprir uma jornada de 40 horas semanais e receberá uma remuneração mensal que varia de R$ 4.326,60 a R$ 9.058,29, dependendo da titulação do candidato.

Inscrição e Seleção

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site do IFMS, com uma taxa de R$ 50,00. A seleção será feita por meio de prova de desempenho didático e de prova de títulos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo Simplificado tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos