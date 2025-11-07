Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

2ª morte de estudante

IFMS cria grupo de trabalho para elaborar programa institucional de saúde mental

Casos ocorreram em menos de dois meses no Campus Campo Grande

Karina Anunciato

Atividades estão suspensas até 8 de novembro (Foto: Arquivo Massa)
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na quinta-feira (6) a Portaria nº 1.140/2025, que cria um Grupo de Trabalho (GT) responsável por elaborar o Programa Institucional de Saúde Mental dos Estudantes e o Protocolo de Atendimento Qualificado em Situações de Sofrimento Psíquico.

A medida foi adotada após uma reunião emergencial no Campus Campo Grande, convocada pela reitora Elaine Cassiano, em razão de duas mortes provocadas pelos próprios estudantes , registradas em um intervalo de menos de dois meses. O primeiro caso ocorreu no dia 19 de setembro, e o segundo, em 4 de novembro.

Em nota divulgada nas redes sociais, a instituição informou que suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas do campus nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025. Durante o período, a equipe gestora e os servidores atuam em regime remoto, oferecendo suporte e orientação aos estudantes e familiares.

“É nosso compromisso assegurar que cada estudante encontre no IFMS condições adequadas para aprender, se desenvolver e permanecer estudando. A criação deste Grupo de Trabalho é mais um passo no fortalecimento de uma rede de cuidado que envolve a escola, o território e as políticas públicas”, afirmou a reitora Elaine Cassiano.

Elaine destacou ainda que a atuação intersetorial será essencial para tornar os fluxos de atendimento seguros, humanizados e eficazes, aprimorando os mecanismos de prevenção, acolhimento e resposta a situações de sofrimento psíquico.

O grupo de trabalho será composto por representantes da reitoria e dos campi do IFMS, incluindo psicólogos, pedagogos, enfermeiros, servidores da assistência estudantil e estudantes. Especialistas externos e órgãos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) também poderão ser convidados.

Entre as atribuições do GT estão a elaboração de um diagnóstico institucional sobre saúde mental, o mapeamento de fragilidades e a proposição de diretrizes para promoção, prevenção e cuidado. O grupo terá 90 dias para apresentar as minutas dos dois documentos, além de um plano de formação e comunicação para situações críticas.

Em nota, o Campus Campo Grande destacou que a saúde mental é prioridade institucional e reafirmou o compromisso com ações de acolhimento. O diretor-geral, Dejahyr Lopes, afirmou que a unidade tem buscado “ampliar ações de escuta, diálogo e acolhimento, fortalecendo a articulação com as famílias e com a rede de atenção psicossocial”.

O campus também informou a criação de um GT local e o desenvolvimento de intervenções específicas em turmas enlutadas, além de parcerias com a UFMS e a UCDB para promover atividades de convivência respeitosa, prevenção ao bullying e educação para a paz.rcerias com a UFMS e a UCDB para promover atividades de convivência respeitosa, prevenção ao bullying e educação para a paz.

