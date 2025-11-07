IFMS cria grupo de trabalho para elaborar programa institucional de saúde mental

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na quinta-feira (6) a Portaria nº 1.140/2025, que cria um Grupo de Trabalho (GT) responsável por elaborar o Programa Institucional de Saúde Mental dos Estudantes e o Protocolo de Atendimento Qualificado em Situações de Sofrimento Psíquico.

A medida foi adotada após uma reunião emergencial no Campus Campo Grande, convocada pela reitora Elaine Cassiano, em razão de duas mortes provocadas pelos próprios estudantes , registradas em um intervalo de menos de dois meses. O primeiro caso ocorreu no dia 19 de setembro, e o segundo, em 4 de novembro.

Em nota divulgada nas redes sociais, a instituição informou que suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas do campus nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025. Durante o período, a equipe gestora e os servidores atuam em regime remoto, oferecendo suporte e orientação aos estudantes e familiares.

“É nosso compromisso assegurar que cada estudante encontre no IFMS condições adequadas para aprender, se desenvolver e permanecer estudando. A criação deste Grupo de Trabalho é mais um passo no fortalecimento de uma rede de cuidado que envolve a escola, o território e as políticas públicas”, afirmou a reitora Elaine Cassiano.

Elaine destacou ainda que a atuação intersetorial será essencial para tornar os fluxos de atendimento seguros, humanizados e eficazes, aprimorando os mecanismos de prevenção, acolhimento e resposta a situações de sofrimento psíquico.

O grupo de trabalho será composto por representantes da reitoria e dos campi do IFMS, incluindo psicólogos, pedagogos, enfermeiros, servidores da assistência estudantil e estudantes. Especialistas externos e órgãos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) também poderão ser convidados.

Entre as atribuições do GT estão a elaboração de um diagnóstico institucional sobre saúde mental, o mapeamento de fragilidades e a proposição de diretrizes para promoção, prevenção e cuidado. O grupo terá 90 dias para apresentar as minutas dos dois documentos, além de um plano de formação e comunicação para situações críticas.

Em nota, o Campus Campo Grande destacou que a saúde mental é prioridade institucional e reafirmou o compromisso com ações de acolhimento. O diretor-geral, Dejahyr Lopes, afirmou que a unidade tem buscado “ampliar ações de escuta, diálogo e acolhimento, fortalecendo a articulação com as famílias e com a rede de atenção psicossocial”.

O campus também informou a criação de um GT local e o desenvolvimento de intervenções específicas em turmas enlutadas, além de parcerias com a UFMS e a UCDB para promover atividades de convivência respeitosa, prevenção ao bullying e educação para a paz.rcerias com a UFMS e a UCDB para promover atividades de convivência respeitosa, prevenção ao bullying e educação para a paz.