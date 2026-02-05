IFMS oferece cursos de curta duração com inscrições abertas até março

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade a distância, reforçando o papel da instituição na formação de trabalhadores e no fortalecimento da educação pública no Estado. As oportunidades são voltadas a quem deseja se capacitar de forma rápida, com aulas previstas para começar ainda neste semestre.

As formações fazem parte da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e têm duração média de três meses. Estão disponíveis nas áreas de Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor, setores com demanda constante no mercado de trabalho.

Educação a distância com apoio local

Embora os cursos sejam realizados de forma remota, os estudantes contam com o suporte dos polos presenciais do IFMS em seus municípios. Essa estrutura garante acesso a computadores, orientação e suporte técnico, especialmente para candidatos que não dispõem de internet em casa.

A oferta contempla 15 municípios de Mato Grosso do Sul, ampliando o alcance da qualificação profissional e permitindo que moradores de diferentes regiões tenham acesso ao ensino gratuito e de qualidade.

Como se Inscrever nos Cursos do IFMS

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da Central de Seleção do IFMS. O prazo para participar vai até o dia 4 de março.

O primeiro passo é realizar ou atualizar o cadastro na Página do Candidato, utilizando o CPF. Em seguida, o interessado deve localizar o Edital nº 06/2026, escolher o curso e o município desejado e confirmar a inscrição no sistema.

Apoio para quem não tem internet

Candidatos sem acesso à internet podem procurar a Central de Relacionamento dos campi do IFMS ou os polos de educação a distância para realizar a inscrição presencialmente, utilizando os computadores da instituição.