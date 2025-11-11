iFood investe R$ 300 milhões para ampliar frota elétrica e reduzir emissões no delivery

Durante a COP30, em Belém (PA), o iFood anunciou um investimento de R$ 300 milhões para ampliar o uso de bicicletas elétricas nas entregas. A iniciativa, parte do programa iFood Pedal, deve se tornar o maior projeto de descarbonização de delivery da América Latina.

A nova fase do programa é realizada em parceria com a Tembici, empresa especializada em micromobilidade urbana. O contrato prevê a expansão da frota para até 45 mil bicicletas elétricas, sendo 20 mil em operação até 2027.

Atualmente, o iFood já mantém mais de 25 mil e-bikes em atividade em diferentes capitais brasileiras.

Programa deve evitar emissão de 7,5 mil toneladas de CO₂ por ano

Com a ampliação, o projeto deve reduzir cerca de 7,5 mil toneladas de CO₂ por ano, o equivalente à absorção anual de carbono de aproximadamente 300 mil árvores. O investimento também busca estimular o uso de modais limpos e melhorar as condições de trabalho dos entregadores, com um modelo mais econômico e eficiente.

Segundo a Tembici, parceira operacional do programa, o uso de bicicletas elétricas em entregas já evitou mais de 13 mil toneladas de emissões desde 2020. A empresa atua em quatro países e é considerada referência regional em mobilidade sustentável.

O iFood Pedal vem sendo reconhecido em fóruns internacionais, como o Fórum Econômico Mundial, que cita o projeto no relatório Last Mile Delivery como uma referência em inovação logística e mobilidade sustentável.

A iniciativa também integra coalizões globais apoiadas pela ONU, voltadas à eletrificação das entregas.

O programa faz parte da estratégia de transição energética e inovação climática da empresa, que movimenta cerca de R$ 140 bilhões por ano, gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos e atua em mais de 1.500 cidades brasileiras.

*Com informações do iFood