Imasul define áreas prioritárias para queima prescrita no Pantanal

Regiões do Pantanal sul-mato-grossense agora contam com um mapeamento oficial para a realização da queima prescrita — técnica de prevenção usada para reduzir a carga de vegetação seca e minimizar o risco de incêndios descontrolados.

A medida foi formalizada nesta sexta-feira (27), com a publicação da Portaria nº 1.575 no Diário Oficial do Estado.

O mapa, elaborado com base em dados do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU), indica as áreas mais suscetíveis à propagação do fogo, considerando informações como acúmulo de material combustível, histórico de queimadas, regime de chuvas e imagens de satélite.

A identificação das zonas prioritárias permite que a queima prescrita — realizada de forma controlada e planejada — seja adotada com maior segurança e agilidade. A prática agora passa a integrar oficialmente as atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado.

Processo de licenciamento será mais ágil

Com a atualização das normas, produtores rurais que estiverem dentro das áreas classificadas como prioritárias poderão seguir um processo simplificado de licenciamento para aplicar a técnica em suas propriedades.

A mudança busca aliar a prevenção de incêndios ao planejamento ambiental, em uma das regiões mais vulneráveis do estado durante o período de seca.

As Áreas de Uso Restrito no Pantanal, onde se concentra parte significativa das ocorrências de fogo entre julho e outubro, é considerada uma das áreas mais críticas do bioma, tanto pela densidade da vegetação quanto pela sensibilidade ecológica.

*Com informações do Imasul