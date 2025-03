Importação de frutas e hortaliças cresce 105% em MS

Em 2024, o número de produtos importados aumentou em 105% em relação aos números de 2023. Segundo dados da Divisão de Mercado e Abastecimento (Dimer) da Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), foram 1.044 toneladas de frutas e hortaliças vindas de outros países.

Os produtos vindos de outros países e estados brasileiros totalizaram 86,83% do que foi comercializado na Ceasa em 2024, com 188 mil toneladas vendidas.

A Itália foi o país que mais exportou para a Ceasa-MS, com 364 toneladas de frutas, seguida pela Argentina, com 241 toneladas enviadas para os armazéns sul-mato-grossenses. A Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) encaminhou 119 toneladas de produtos importados para MS no ano passado.

O Chile enviou 116 toneladas de produtos para o estado, seguido pela Espanha, com 70 toneladas enviadas, e a Grécia, com 20 toneladas.

O produto mais importado foi a maçã, com 536 toneladas, seguida pelo alho (217 toneladas) e pela pera (111 toneladas). Diretamente da Grécia, foram enviadas 20 toneladas de kiwis, e a Argentina exportou 160 quilos de cereja e 58 quilos de figo para Mato Grosso do Sul.

A ausência de produção nacional e o período de entressafra das frutas no mercado interno explicam o aumento das importações de frutas e hortaliças.