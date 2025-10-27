Incêndio atinge torre de TV na Capital

Um incêndio atingiu, por volta das 14h de domingo (26), a torre de transmissão da Rede MS de Rádio e Televisão, em Campo Grande (MS). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local combatendo as chamas.

De acordo com a emissora, ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes. O fogo atingiu parte da estrutura que transmite o sinal aéreo para a Capital.

Apesar da ocorrência, nesta segunda-feira a transmissão segue normal pelo canal fechado (NET) e para as cidades do interior, informou a Rede MS.