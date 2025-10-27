Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Incêndio atinge torre de TV na Capital

Transmissão segue normal pelo canal fechado e para as cidades do interior

Karina Anunciato

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local (Foto: Reprodução/ MS Record)
Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local (Foto: Reprodução/ MS Record)

Um incêndio atingiu, por volta das 14h de domingo (26), a torre de transmissão da Rede MS de Rádio e Televisão, em Campo Grande (MS). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local combatendo as chamas.

De acordo com a emissora, ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes. O fogo atingiu parte da estrutura que transmite o sinal aéreo para a Capital.

Apesar da ocorrência, nesta segunda-feira a transmissão segue normal pelo canal fechado (NET) e para as cidades do interior, informou a Rede MS.

“Estamos com o sinal normal, menos o aéreo para Campo Grande. Porém, a Capital continua nos assistindo pela NET, e o interior está normal”, comunicou a emissora.

Notícias Relacionadas

A Rede MS também afirmou que está colaborando com os bombeiros e que as equipes técnicas trabalham para restabelecer o sinal o mais rápido possível, garantindo a segurança no local e o retorno das transmissões.

“Ainda não sabemos a causa, as equipes continuam trabalhando para restabelecer o sinal”, informou em nota.

O incêndio não deixou feridos, e o local permaneceu isolado até a completa extinção das chamas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos