Incêndio atinge torre de TV na Capital

Um incêndio atingiu, por volta das 14h de domingo (26), a torre de transmissão da Rede MS de Rádio e Televisão, em Campo Grande (MS). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local combatendo as chamas.
De acordo com a emissora, ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes. O fogo atingiu parte da estrutura que transmite o sinal aéreo para a Capital.
Apesar da ocorrência, nesta segunda-feira a transmissão segue normal pelo canal fechado (NET) e para as cidades do interior, informou a Rede MS.
“Estamos com o sinal normal, menos o aéreo para Campo Grande. Porém, a Capital continua nos assistindo pela NET, e o interior está normal”, comunicou a emissora.
A Rede MS também afirmou que está colaborando com os bombeiros e que as equipes técnicas trabalham para restabelecer o sinal o mais rápido possível, garantindo a segurança no local e o retorno das transmissões.
“Ainda não sabemos a causa, as equipes continuam trabalhando para restabelecer o sinal”, informou em nota.
O incêndio não deixou feridos, e o local permaneceu isolado até a completa extinção das chamas.