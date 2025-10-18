Veículos de Comunicação
MEIO AMBIENTE

Incêndio destrói mais de 177 hectares e gera multa de R$ 1,6 milhão em Bodoquena

Fogo começou após rompimento de cabo elétrico e atingiu área de vegetação nativa e Reserva Legal no Assentamento Campina II

Fernando de Carvalho

Fogo começou após rompimento de cabo elétrico - Foto: Divulgação/PMA
Fogo começou após rompimento de cabo elétrico - Foto: Divulgação/PMA

Um incêndio de grandes proporções atingiu mais de 177 hectares de vegetação no Assentamento Campina II, em Bodoquena, e resultou em uma multa de R$ 1,6 milhão aplicada pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

A área afetada incluía 160 hectares de vegetação nativa e parte de uma Reserva Legal, segundo a apuração da corporação.

De acordo com informações, o fogo teria começado em 19 de setembro, após o rompimento de um cabo de energia elétrica nas proximidades de uma estrada rural. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram diversas propriedades vizinhas, antes de serem controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A fiscalização feita no dia 26 de setembro confirmou, por meio de imagens de satélite, a extensão total do dano ambiental, que abrangeu áreas de regeneração natural e plantações próximas.

A região é uma das mais atingidas por queimadas nesta época do ano, devido à seca prolongada e às altas temperaturas.

A multa de R$ 1.652.465,00 foi aplicada com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê sanções para quem utiliza fogo sem autorização ou provoca incêndio em vegetação nativa.

*Com informações da PMA

