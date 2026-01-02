Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CURTO-CIRCUITO

Incêndio destrói sala e mata gato em apartamento de cantora

Fogo atingiu imóvel de Adriana Paredes, da dupla Patrícia e Adriana, no bairro Pioneiros, em Campo Grande

Karina Anunciato

Não há informações sobre o valor do prejuízo causado provocado pelo incêndio no imóvel (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
Não há informações sobre o valor do prejuízo causado provocado pelo incêndio no imóvel (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um incêndio atingiu o apartamento da cantora Adriana Paredes, da dupla Patrícia e Adriana, no bairro Pioneiros, em Campo Grande, na manhã do dia 01 de janeiro. O fogo destruiu a sala do imóvel e provocou a morte de um gato de estimação, Aylan.

Segundo o condomínio, as chamas começaram por volta das 6h, quando a cantora estava fora da cidade, em Rio Verde de Mato Grosso, a trabalho. Imagens feitas por um vizinho mostram móveis da sala completamente queimados, como sofá, cadeiras e o rack da televisão. O fogo também atingiu eletrodomésticos da cozinha e parte de um quarto.

Família não estava em casa no momento do incidente

De acordo com moradores, os vizinhos tentaram conter as chamas com extintores, sem sucesso. A energia elétrica e o gás foram desligados, e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Os bombeiros controlaram o incêndio rapidamente. A principal suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito.

Nas redes sociais, Adriana confirmou que nem ela nem os dois filhos estavam em casa no momento do incidente. Na publicação, a cantora pediu orações para a família. “Não está fácil”, afirmou.

Não há informações sobre o valor do prejuízo causado provocado pelo incêndio no imóvel.

