Incêndio destrói três barracos em área de ocupação no Jardim Centro Oeste, na Capital

Na tarde desta sexta-feira (9), um incêndio de grandes proporções atingiu três barracos localizados em uma área de ocupação no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. As chamas se espalharam rapidamente, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o local. Felizmente, não houve vítimas fatais ou feridos, e todos os moradores conseguiram sair a tempo.
De acordo com o tenente Luis Fernando de Oliveira Moura, da corporação, os bombeiros foram inicialmente acionados para combater um incêndio em um barraco. Porém, ao chegar, as equipes constataram que o fogo havia se alastrado para duas outras moradias, consumindo tudo por onde passava.
Possível causa e dificuldades no combate ao incêndio
A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Moradores do local acreditam que o fogo tenha sido iniciado por um curto-circuito, que teria ocorrido após a filha de uma moradora, de 14 anos, puxar um fio elétrico. Segundo o relato da dona de casa Ana Claudia Ferreira, moradora do barraco onde o incêndio começou, o fogo se alastrou com muita rapidez.
“Tudo incendiou, da lona caiu no colchão da minha filha, incendiou tudo. Muito rápido, menos de 15 minutos, já incendiou todo o barraco, mais seguiu o outro barraco, o outro, foram três, queimou tudo”, disse.
Ana Claudia Ferreira, que morava na ocupação há um ano, perdeu todos os seus pertences no incêndio.
“Agora não tenho mais nada, nem roupa pra vestir. Comprei roupas pros meus filhos ontem, gastei tudo, e agora não tenho nada”, lamentou a moradora.
O acesso difícil à área também dificultou a atuação das equipes de combate ao fogo. Apesar das dificuldades, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais.
Impacto no local e solidariedade da comunidade
A área afetada, que é uma ocupação com moradias precárias, sofreu grandes perdas materiais. Além de Ana Claudia, outras famílias foram atingidas pelas chamas, que destruíram não apenas os barracos, mas também móveis e utensílios essenciais para a sobrevivência. Muitos dos moradores perderam tudo o que tinham, e a situação se tornou ainda mais dramática para aqueles que não possuem recursos para recomeçar.
A comunidade local, que já enfrenta dificuldades devido à falta de infraestrutura e serviços básicos, se mobiliza para apoiar as vítimas do incêndio, buscando soluções temporárias para abrigar as famílias e ajudá-las a recomeçar.
Ação do Corpo de Bombeiros
As equipes do Corpo de Bombeiros agiram com rapidez para evitar que o incêndio se espalhasse para outras moradias. O trabalho de combate às chamas foi dificultado pela falta de acesso adequado à área, mas, com o apoio de caminhões de combate a incêndios e ferramentas especializadas, as equipes conseguiram controlar o fogo.
Apoio às vítimas
A Prefeitura de Campo Grande e organizações não governamentais ainda não se manifestaram oficialmente sobre ações emergenciais para as vítimas do incêndio. Porém, a expectativa é de que, nas próximas horas, medidas de apoio sejam tomadas para ajudar as famílias afetadas a se reestruturarem, especialmente para garantir o fornecimento de itens essenciais, como roupas, alimentos e abrigo temporário.