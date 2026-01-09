Incêndio destrói três barracos em área de ocupação no Jardim Centro Oeste, na Capital

Na tarde desta sexta-feira (9), um incêndio de grandes proporções atingiu três barracos localizados em uma área de ocupação no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. As chamas se espalharam rapidamente, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o local. Felizmente, não houve vítimas fatais ou feridos, e todos os moradores conseguiram sair a tempo.

De acordo com o tenente Luis Fernando de Oliveira Moura, da corporação, os bombeiros foram inicialmente acionados para combater um incêndio em um barraco. Porém, ao chegar, as equipes constataram que o fogo havia se alastrado para duas outras moradias, consumindo tudo por onde passava.

Possível causa e dificuldades no combate ao incêndio

A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Moradores do local acreditam que o fogo tenha sido iniciado por um curto-circuito, que teria ocorrido após a filha de uma moradora, de 14 anos, puxar um fio elétrico. Segundo o relato da dona de casa Ana Claudia Ferreira, moradora do barraco onde o incêndio começou, o fogo se alastrou com muita rapidez.

“Tudo incendiou, da lona caiu no colchão da minha filha, incendiou tudo. Muito rápido, menos de 15 minutos, já incendiou todo o barraco, mais seguiu o outro barraco, o outro, foram três, queimou tudo”, disse.

Ana Claudia Ferreira, que morava na ocupação há um ano, perdeu todos os seus pertences no incêndio.