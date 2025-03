Carro em chamas e sem controle cruza Afonso Pena em Campo Grande

Um carro pegou fogo em plena Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, no final da tarde dessa quinta-feira (6) e gerou grande congestionamento nas ruas próximas ao local onde ocorreu o incidente.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista relatou que percebeu fumaça saindo do motor e entrando na cabine pelo painel. Logo depois o fogo tomou conta do veículo. O motorista estacionou o carro, mas não teria puxado o freio de mão.

Quando o incêndio se tornou incontrolável, ele e o passageiro já haviam saído do carro, mas com o impacto das chamas, o veículo que estava num ponto de declínio da avenida, acabou se deslocando, seguindo descontrolado. O carro só parou no canteiro central da Afonso Pena. (Veja vídeo abaixo)

Por sorte, ninguém ficou ferido. Quando os Bombeiros chegaram, o carro já estava completamente destruído mas ainda em chamas. Para conter o fogo, foram necessários aproximadamente 450 litros de água.

A causa do incêndio será investigada e a suspeita é de uma pane elétrica.