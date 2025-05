Dois incêndios ilegais no Pantanal motivam investigações em Aquidauana

Dois focos de incêndio em propriedades rurais do Pantanal, localizadas no município de Aquidauana, levaram o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a abrir inquéritos para apurar danos ambientais e buscar a responsabilização dos responsáveis.

No caso mais recente, uma área de 64,79 hectares foi queimada sem qualquer autorização legal.

A ocorrência foi identificada pelo programa Pantanal em Alerta, do Núcleo de Geoprocessamento (Nugeo) do MPMS. Inicialmente, o sistema detectou 44,29 hectares de vegetação destruída.

Uma vistoria da Polícia Militar Ambiental (PMA) constatou o dano e localizou uma área adicional afetada, elevando o total da destruição para quase 65 hectares.

De acordo com o relatório da PMA e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o incêndio foi causado de forma irregular, configurando infração administrativa.

O proprietário da área foi multado em R$ 195 mil. Diante disso, a 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana, sob responsabilidade da promotora Angélica de Andrade Arruda, instaurou inquérito civil para apurar os fatos, verificar eventuais ilegalidades e cobrar a recuperação da área degradada.

Queimadas atingem mais de 947 hectares no bioma

Na mesma semana, o MPMS abriu outro inquérito civil para investigar um incêndio de grandes proporções, também no Pantanal, que devastou 947,35 hectares de vegetação nativa.

A queimada teve início em uma fazenda onde foram identificados 84,62 hectares consumidos pelas chamas inicialmente. No entanto, o fogo se espalhou para áreas vizinhas, ultrapassando os limites da propriedade.

Segundo a PMA, os responsáveis pelo imóvel rural não adotaram medidas mínimas de prevenção e combate ao fogo, mesmo diante das condições de estiagem severa.

A omissão teria contribuído para a rápida expansão das chamas e agravado os danos ambientais à flora e ao equilíbrio ecológico da região.

Nos dois casos, os inquéritos visam apurar os impactos jurídicos e ambientais das queimadas e avaliar a responsabilidade objetiva dos autores.

A legislação ambiental brasileira prevê que a obrigação de reparação dos danos independe de culpa — inclusive em ocorrências acidentais.