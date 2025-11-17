Indígena e funcionário de fazenda morrem em Iguatemi

Duas pessoas morreram na madrugada de domingo (16) durante um ataque de ao menos 20 homens armados à retomada de Pyelito Kue, na Terra Indígena Iguatemipeguá I, em Iguatemi (MS). Entre as vítimas estão o indígena Vicente Kaiowá e Guarani e um funcionário de uma propriedade rural da região.

Há pelo menos outros três feridos — dois deles adolescentes — com perfurações e marcas de tiros nos braços e no abdômen. As informações foram repassadas pela comunidade e confirmadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Moradores afirmam que o número de feridos pode ser maior.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Força Nacional de Segurança Pública já se encontra no local. Lideranças Kaiowá e Guarani relatam que os agentes federais entraram pela fazenda, levantando suspeitas de que pistoleiros tenham bloqueado o acesso aos indígenas, que continuam aguardando atendimento médico.

“Os pistoleiros tomaram a ponte e fizeram um cerco. Estamos cercados. Estão atirando. Seguiram atirando até aqui na aldeia, fora da retomada, nas nossas casas. Sem chance de defesa”, disse uma indígena Kaiowá e Guarani, que pediu para não ser identificada por segurança, durante o ataque.

As lideranças afirmam suspeitar de participação de policiais militares e de agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) entre os homens armados. “Precisa investigar, não pode ser assim. Atiram em qualquer coisa que se mexe. Tem criança, idosos na aldeia. Estamos aqui como se estivéssemos numa guerra”, relatou outra moradora.

Conflito e Retomada da Terra Indígena

O conflito ocorre um mês após a retomada, pelos Kaiowá e Guarani, de uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à terra indígena e contígua à aldeia de Pyelito Kue, que desde 2015 ocupa 100 hectares da Fazenda Cambará — também sobreposta à TI delimitada em 2013 com 41,5 mil hectares.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informou “que forças estaduais deram apoio às equipes federais no episódio deste domingo, que resultou na morte de um indígena e de um funcionário de uma propriedade rural. Outras duas pessoas estão hospitalizadas. Um indígena suspeito de ser o autor do crime, também ferido, foi detido e encaminhado pela Polícia Militar à Polícia Federal. A corporação afirma que, por decisão judicial, não realizava segurança ostensiva na área”.

Acompanhe vídeo: