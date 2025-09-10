Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

NOVOS HORIZONTES

Indonésia habilita frigoríficos e autoriza genética bovina brasileira, abrindo mercado bilionário

Medida permite que 38 frigoríficos brasileiros exportem carne à Indonésia e autoriza sêmen e embriões

Ana Lorena Franco e Adriano Hany

Habilitação de frigoríficos e autorização genética fortalecem posição brasileira no mercado asiático de carne bovina - REUTERS/Paulo Whitaker
Habilitação de frigoríficos e autorização genética fortalecem posição brasileira no mercado asiático de carne bovina - REUTERS/Paulo Whitaker

A habilitação de 38 frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina à Indonésia e a autorização para modelos de certificação zoossanitária de sêmen e embriões criaram um novo horizonte para a pecuária nacional. A notícia, destacada no Agro é Massa, foi recebida como fator estratégico que pode ampliar as receitas do agronegócio em um mercado de 220 milhões de habitantes, com forte consumo de carne bovina e esforços para melhorar sua produtividade local.

Os especialistas lembraram que a Indonésia busca reduzir custos de importação de animais vivos e fortalecer geneticamente seu rebanho. A excelência genética e a qualidade sanitária brasileira, aliadas às biotecnologias reprodutivas avançadas, colocam o país como principal fornecedor global. A abertura do mercado para material genético — além da carne — agrega valor de longo prazo e diversifica o portfólio exportador, ampliando a competitividade do Brasil na Ásia.

Outro ponto sublinhado pelos comentaristas foi o efeito indireto sobre outros setores do agro. Com as relações comerciais com a Indonésia mais firmes, o Brasil reforça sua imagem de fornecedor confiável em genética, carne e tecnologia pecuária, o que aumenta o poder de barganha nacional em negociações futuras, incluindo mercados emergentes da Ásia e da África, além de consolidar o país como líder global em exportação de carne bovina.

A movimentação ocorre em um momento de alta competitividade internacional onde Estados Unidos e Austrália enfrentam desafios sanitários e logísticos, enquanto o Brasil aproveita sua capacidade reprodutiva e uso avançado de biotecnologias para atender à crescente demanda. O programa lembrou ainda que esse avanço não beneficia apenas grandes frigoríficos, mas também pequenos e médios produtores, uma vez que o fortalecimento do setor exportador pode aquecer toda a cadeia produtiva — do melhoramento genético às indústrias de nutrição animal.

Em termos de perspectivas, a autorização representa um selo de confiança que pode gerar bilhões em novos negócios e atrair investimentos privados para expandir laboratórios de genética e centros de inseminação artificial. A aposta é que, com parcerias estratégicas e logística eficiente, o Brasil mantenha liderança e conquiste novos nichos de alto valor agregado.

