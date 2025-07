Indústria farmacêutica boliviana será instalada em Terenos até 2026

A primeira indústria farmacêutica de Mato Grosso do Sul deve começar a operar no primeiro semestre de 2026 no município de Terenos. A previsão foi divulgada pela diretoria da IFA Ltda., empresa boliviana responsável pelo empreendimento, durante reunião do Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS), realizada na semana passada em Campo Grande.

Com um investimento estimado em R$ 45 milhões, a planta industrial deve gerar, na primeira etapa de funcionamento, cerca de 120 empregos diretos. A unidade vai produzir medicamentos de uso oral em cápsulas gelatinosas, tanto para o consumo interno quanto para exportação.

Entre os itens previstos na linha de produção estão óleo de chia, ibuprofeno, spirulina, meloxicam, picossulfato de sódio e nistatina. A empresa já atua há mais de cinco anos na Bolívia, onde mantém uma estrutura com mais de 1,2 mil funcionários e um portfólio de cerca de 75 produtos, entre analgésicos, anti-inflamatórios, antivirais e suplementos.

A chegada da IFA a Mato Grosso do Sul foi articulada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Representantes do órgão participaram da reunião do CRF-MS, ao lado da diretoria da empresa, profissionais da Vigilância Sanitária Estadual e integrantes da prefeitura de Terenos.

Durante o encontro, também foram discutidas demandas relacionadas à qualificação da mão de obra local e à possibilidade de parcerias com universidades e instituições públicas para projetos de pesquisa, programas de estágio e formação técnica voltada ao setor industrial farmacêutico.

A presença da diretora técnica da IFA, Camila Tarifa, foi destacada pela presidente do CRF-MS, Daniely Proença, como um marco para a categoria. A entidade vê a instalação da empresa como um passo importante para a diversificação da indústria local e o fortalecimento do setor farmacêutico no estado.

*Com informações do Governo de MS