Industrialização impulsiona expansão da Pastel D’Ouro

A Pastel D’Ouro, indústria de massas com quase 30 anos de atuação em Mato Grosso do Sul, intensifica sua expansão para o mercado de Mato Grosso e reforça investimentos em tecnologia e logística para 2026. A empresa, que migrou de uma rede de pastelarias para uma indústria estruturada, abastece hoje entre 95% e 99% do varejo sul-mato-grossense.

A meta agora, segundo o diretor comercial Renato Greghi Neto, é replicar o mesmo desempenho no estado vizinho.

“A gente quer levar para Mato Grosso o resultado que construímos em quase três décadas aqui em MS”, afirmou.

Renato explica que a transformação da empresa é fruto de um movimento gradual que exigiu adaptação.

“Houve uma mudança completa de trajetória. Saímos de uma rede de pastelarias para nos tornarmos uma indústria que atende supermercados, restaurantes e todo o varejo”, disse.

O portfólio, inicialmente focado em massa de pastel, hoje inclui também massas de pizza e pastéis congelados.

A profissionalização da produção é apontada como fator essencial para a qualidade. Segundo Renato, a empresa trabalha com controle técnico rigoroso. A expansão é acompanhada de investimentos em novas linhas de produção, câmaras frias, caminhões e equipamentos como maceiras e cilindros industriais.

Renato destacou que a empresa trabalha com controle rigoroso de qualidade, incluindo acompanhamento de nutricionista e equipe especializada no processo produtivo. O uso de trigo 4-0, incluindo trigo importado, também é apontado como diferencial para garantir crocância e padronização das massas.

O diretor também comentou os investimentos recentes para ampliar a capacidade industrial.

“As vendas crescem e você tem que aumentar a linha de produção. Por isso adquirimos novas maceiras, novos cilindros, novas câmaras frias e caminhões para escoar a produção”, disse.

Com a expansão para Mato Grosso, a companhia inicia trabalho estruturado com supervisor exclusivo e parceria logística para aumentar a presença numérica nos pontos de venda. A meta é replicar o desempenho obtido no Mato Grosso do Sul ao longo de quase três décadas.

As orientações para consumidores que compram massa para uso doméstico, são de que a conservação adequada depende de manter o produto refrigerado e bem fechado, para evitar ressecamento. A massa é versátil e pode ser utilizada em preparos como pastéis, lasanhas e canelones, inclusive na air fryer.

Confira a entrevista completa: