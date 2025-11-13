Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

vestibular

Inep antecipa divulgação dos gabaritos do primeiro dia do Enem

Estudantes já podem consultar as respostas das provas de Linguagens e Humanas; segundo dia do Enem será neste domingo (16)

Ana Lorena Franco

Divulgação foi antecipada para esta quinta (13) - Reprodução/Agência Brasil
Divulgação foi antecipada para esta quinta (13) - Reprodução/Agência Brasil

Os gabaritos oficiais das provas objetivas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já estão disponíveis para consulta no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os participantes podem conferir as respostas das áreas de Ciências Humanas e Linguagens, aplicadas no último domingo (9), acessando o portal gov.br/inep e seguindo o caminho Áreas de Atuação > Avaliações e Exames > Enem > Provas e Gabaritos.

A divulgação ocorreu de forma antecipada, duas semanas antes da data prevista no edital, que era 28 de novembro. O estado do Mato Grosso do Sul teve 57.941 inscrições confirmadas para o Enem, sendo, 32.626 inscritos isentos e 25.315 pagantes, de acordo com o Inep.

Neste domingo (16), os candidatos voltam às salas para o segundo dia de provas, com 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza. A aplicação segue o horário de Mato Grosso do Sul, com abertura dos portões ao às 11h, fechamento às 12h e início às 12h30. O término será às 17h30, totalizando cinco horas de duração.

