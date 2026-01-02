INEP divulga resultado preliminar da seleção de colaboradores para o ENCCEJA

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) tornou público nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, o resultado preliminar da chamada pública para seleção e credenciamento de elaboradores e revisores de itens do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

A divulgação refere-se ao Edital nº 139, de 26 de agosto de 2025, e suas retificações publicadas em 15 e 23 de dezembro de 2025. O processo visa a formação do Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens, responsável por desenvolver e revisar questões aplicadas no exame.

Resultado preliminar

O resultado preliminar apresenta a classificação dos candidatos por perfil de inscrição, incluindo a ordem de classificação, CPF parcialmente oculto e pontuação comprovada de cada participante. A pontuação foi calculada com base na análise dos documentos comprobatórios apresentados durante a inscrição, referentes às informações declaradas pelos candidatos.

Identificação dos desclassificados

O INEP esclarece que a letra “D” identifica os candidatos desclassificados, que não atingiram a pontuação mínima exigida ou não apresentaram os documentos obrigatórios conforme listado no Anexo I do edital. A lista de desclassificados está organizada por ordem alfabética.