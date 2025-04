Inflação desacelera em Campo Grande, mas gastos com alimentos e cartório disparam

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,42% em Campo Grande no mês de março de 2025, abaixo da taxa de fevereiro (1,62%), mas ainda pressionado por aumentos expressivos em alimentos e serviços.

No acumulado do ano, o índice chega a 2,08% , enquanto nos últimos 12 meses a inflação alcançou 5,76%, acima dos 5,06% registrados no período anterior.

Por outro lado, a inflação no último mês foi consideravelmente atenuada por quedas expressivas nos preços de itens alimentícios essenciais. Entre os principais recuos, destacam-se:

Cebola : com queda de -51,73% , foi o item que mais barateou no mês;

: com queda de , foi o item que mais barateou no mês; Batata-inglesa : caiu -48,67% , reforçando o alívio no grupo de hortaliças;

: caiu , reforçando o alívio no grupo de hortaliças; Cenoura : recuo de -44,63% , também figura entre os destaques negativos;

: recuo de , também figura entre os destaques negativos; Feijão-carioca : tradicional da cesta básica, teve queda de -33,82% ;

: tradicional da cesta básica, teve queda de ; Banana-d’água, limão, arroz e feijão-preto também registraram baixas relevantes.

Esses alimentos, por comporem a base da alimentação das famílias, ajudaram a conter o avanço da inflação no mês, mesmo diante de altas significativas em outros produtos como café moído e ovos.

Impacto da Alimentação e Bebidas no Custo de Vida

O grupo Alimentação e Bebidas, apesar de ter desacelerado de 0,96% em fevereiro para 0,26% em março, segue impactando fortemente o custo de vida. Itens básicos como café moído (74,93%), ovo de galinha (38,34%) e tomate (32,72%) lideraram as altas.

E, vale destacar que todos os grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE apresentaram variação positiva no mês de março. As maiores contribuições vieram de Transportes (0,54%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,59%) e Artigos de Residência (0,92%).

Seguem as tabelas com as maiores altas e as maiores quedas de preços:

Fonte: IPCA/MARÇO 2025 – IBGE