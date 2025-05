Iniciativa desenvolve intranet rural e leva inovação ao campo em Nova Andradina

Um projeto desenvolvido no câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Nova Andradina está testando uma nova forma de conectar o agronegócio à era digital.

Com a criação de uma intranet rural, estudantes universitários e da educação técnica têm desenvolvido, de forma conjunta, uma solução para ampliar o acesso à conectividade no campo — um dos principais entraves para a adoção de tecnologia no setor produtivo.

A proposta surgiu de discussões no Laboratório de Inovação, Gestão Estratégica e Marketing da UFMS. A falta de sinal de internet em propriedades rurais foi identificada como um gargalo que impede o uso eficiente de dados e tecnologias, dificultando a gestão inteligente das atividades no campo.

A partir disso, alunos dos cursos de Administração e Engenharia de Produção, em parceria com estudantes do curso técnico em manutenção e redes de computadores do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, desenvolveram um sistema próprio de transmissão de dados.

A solução consiste em uma intranet rural que permite o envio de informações para a nuvem a partir das áreas de produção, oferecendo aos produtores dados em tempo real para tomada de decisões. A primeira fase da iniciativa já foi concluída com testes de viabilidade.

Com resultados considerados positivos pelos idealizadores, o projeto agora avança para a implementação direta em propriedades agrícolas de Nova Andradina, em parceria com o Sindicato Rural do município.

Além de conectar o campo, o projeto também tem um impacto direto na formação dos estudantes. Ao todo, 30 universitários e 16 alunos da educação básica participaram da construção e da aplicação da tecnologia.

Os estudantes técnicos colaboraram com a instalação e testes da infraestrutura de rede, enquanto os universitários trabalharam na modelagem e na aplicação da solução voltada à gestão.

“Essa experiência permitiu contato com problemas reais, desenvolvimento de habilidades práticas e a descoberta de novas perspectivas sobre inovação no agronegócio”, explicou a professora Gislayne Goulart, coordenadora do projeto.

Três eventos abertos à comunidade também foram realizados, reunindo cerca de 160 participantes e promovendo trocas de experiências entre estudantes, professores e moradores da região.

Para a estudante Luanna Xavier, do curso de Engenharia de Produção, o projeto foi uma forma de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. “Apresentamos o ambiente acadêmico de forma leve e conseguimos canalizar habilidades em soluções sustentáveis que fazem sentido para a realidade local”, afirmou.

Com previsão de expansão, a proposta conta com apoio da Secretaria de Estado de Educação e do Instituto de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial de Mato Grosso do Sul.

Os próximos passos envolvem testes diretamente nas propriedades, com o objetivo de validar a tecnologia junto aos produtores e ajustar a ferramenta a partir da experiência prática.

*Com informações da UFMS