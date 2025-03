Início do Outono traz alerta para o aumento de doenças respiratórias

O início do outono traz também o período de sazonalidade de vírus respiratórios, que se estende até o fim do inverno, onde, as temperaturas mais baixas diminuem a imunidade das pessoas, deixando-as mais suscetíveis a doenças respiratórias.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em 2024, foram 8.061 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) e 746 mortes em decorrência delas. Até agora, em 2025, foram registrados 934 casos e 67 mortes por SRAGs. Campo Grande tem maior incidência, com 378 casos.

A taxa de incidência das síndromes é maior em crianças de 1 a 9 anos de idade, entretanto, a faixa com maior número de mortes é a de idosos entre 60 e 80 anos ou mais, que totalizam 61.19% das mortes deste ano.

Foto: Reprodução Boletim da 11ª Semana Epidemiológica de 2025/SES

Foto: Reprodução Boletim da 11ª Semana Epidemiológica de 2025/SES

Para evitar o aumento de casos destas doenças, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), junto da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a ação de orientar pais e responsáveis e funcionários das escolas sobre o procedimento que deve ser seguido caso os sintomas sejam identificados.

A ação foca na conscientização das pessoas sobre os sintomas, prevenção e importância do uso de máscaras e lavagem adequada das mãos em caso positivo para a doença.

Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a Influenza estará disponível em breve, com aplicação ao longo do ano, não apenas em campanhas sazonais. As vacinas estarão disponíveis para aplicação em todas as 74 unidades de saúde da Capital, tanto para crianças quanto adolescentes, adultos e idosos.

Sintomas

A orientação para pessoas que apresentem sintomas como febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, espirros, entre outros, devem se isolar para não contaminar os demais e fazer uso de máscaras quando necessário.

Se os sintomas piorarem e o paciente apresentar falta de ar, coloração azulada dos lábios ou rosto, afundamento do tórax ao inspirar, entre outros, é indicado que seja encaminhado a uma unidade de saúde ou hospital.