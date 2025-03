Inmet alerta para risco à saúde devido a onda de calor em MS

A faixa Sudeste de Mato Grosso do Sul está sob alerta de “grande perigo”, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vermelho é devido ao risco de saúde causado pela onda de calor que atinge a região há mais de 5 dias e deve se intensificar até o próximo domingo (9).

No total, são 26 municípios sob alerta no estado. Entre eles estão Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina. Na região Oeste, no Pantanal, as temperaturas também ficam elevadas.

As máximas nesta quinta-feira (6) chegam aos 38°C em Corumbá e Porto Murtinho, em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo os termômetros podem marcar 37°C à tarde, assim como em Campo Grande; Coxim pode atingir 34 °C; Dourados, 35°C.

O Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê pancadas de chuvas isoladas, típicas do verão, devido ao calor aliado à umidade. De forma pontual, podem ocorrer chuvas e ventos mais intensos, com destaque para as regiões Norte e Noroeste do estado.