Inmet mantém alerta de tempestades com ventos fortes para o Leste de Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de perigo potencial para tempestades em 22 municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (3). O aviso, emitido pela manhã, prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, mas a população deve redobrar os cuidados durante o período de instabilidade.

A recomendação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e desligar aparelhos eletrônicos da tomada em caso de tempestade.

O alerta atinge municípios das regiões Leste e Centro-Norte do Estado, entre eles Três Lagoas, Nova Andradina, Bataguassu, Ribas do Rio Pardo, Naviraí, Ivinhema, Água Clara, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo e Selvíria.

O tempo instável vem marcando o início da semana em Mato Grosso do Sul, com chuvas isoladas e ventos fortes registrados em várias cidades. Conforme o Inmet, o alerta segue válido até o fim da tarde e pode ser prorrogado caso as condições climáticas persistam.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.