Inscrições abertas para a 16ª edição da Copa Cassems

As inscrições para a 16ª edição da Copa Cassems já estão abertas e seguem até o dia 26 de setembro. O torneio, tradicional no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, terá início em 13 de outubro e será disputado em quatro categorias: Livre Masculino, Livre Feminino, Veterano e Master.

Inscrição e participação

O valor da inscrição é de R$ 300 por equipe, com pagamento via Pix ou transferência bancária. O processo deve ser feito no site copa-saude.app.cassems.com.br, na aba “Inscrições”.

Podem participar beneficiários titulares da Cassems, dependentes, agregados, servidores municipais e colaboradores da instituição, respeitando o limite de até cinco atletas nessas condições por equipe masculina e até sete na feminina, com possibilidade de inclusão de duas convidadas.

Categorias

Livre Masculino e Feminino : a partir de 18 anos, com exceção de atletas entre 16 e 17 anos, que precisam de autorização dos responsáveis.

: a partir de 18 anos, com exceção de atletas entre 16 e 17 anos, que precisam de autorização dos responsáveis. Veterano Masculino : jogadores nascidos até 1985; goleiros têm idade livre, mas só podem atuar nessa posição.

: jogadores nascidos até 1985; goleiros têm idade livre, mas só podem atuar nessa posição. Master Masculino: atletas nascidos até 1975; goleiros devem ter nascido até 1985 e atuar apenas na posição.

Histórico da competição

Criada em 2008, a Copa Cassems busca incentivar a prática esportiva entre servidores e seus familiares. Em 2024, 23 equipes participaram do torneio, que teve como campeões o ACP (Master), o Joaquim Murtinho (Veterano) e a Cassems (Livre).

*Com informações da Cassems