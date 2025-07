Inscrições abertas para artesãos e expositores no Festival de Bonito

Estão abertas até 4 de agosto as inscrições para artesãos, entidades representativas do artesanato e expositores de produtos típicos interessados em participar do Festival de Inverno de Bonito, que será realizado de 20 a 24 de agosto, das 10h às 22h.

Os selecionados ocuparão o Pavilhão do Artesanato ou o espaço coletivo de gastronomia, voltado à comercialização de alimentos típicos da região.

Vagas disponíveis e requisitos

O edital oferece seis vagas para entidades representativas do artesanato, duas para artesãos individuais cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) e três para expositores de produtos de gastronomia seca, como rapaduras e biscoitos embalados conforme a legislação sanitária.

Podem participar entidades sem fins lucrativos devidamente constituídas, artesãos cadastrados no SICAB e representantes da gastronomia seca que apresentem portfólio e produtos com selo da vigilância sanitária.

Estrutura para os participantes

Os selecionados terão hospedagem, alimentação e transporte garantidos para um representante por inscrição. As peças de artesanato serão transportadas pela organização do evento entre Campo Grande e Bonito, desde que embaladas pelos expositores.

A saída da Capital está prevista para 19 de agosto, com retorno no dia 25. O resultado final será divulgado em 8 de agosto, com a lista de classificados por ordem de pontuação.

As inscrições devem ser feitas por este link.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS