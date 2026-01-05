Inscrições abertas para concurso da Câmara dos Deputados com salários de até R$ 30,8 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, que oferece salários iniciais de até R$ 30.853,99 para cargos de nível superior. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de março de 2026, com aplicação confirmada em Campo Grande, além das demais capitais do país.

A seleção contempla dois cargos: Analista Legislativo, na especialidade Processo Legislativo e Gestão, e Técnico Legislativo, na área de Assistente Legislativo e Administrativo. Ambos exigem diploma de graduação em qualquer área de formação reconhecida pelo MEC.

Para o cargo de Analista Legislativo, a remuneração inicial é de R$ 30.853,99, com jornada de 40 horas semanais. Já o Técnico Legislativo terá salário inicial de R$ 21.008,19, também com carga horária de 40 horas.

Prazo de inscrição e provas

As inscrições podem ser feitas entre os dias até o 26 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição termina em 28 de janeiro.

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 8 de março, com aplicação simultânea em todas as capitais brasileiras. Apesar da realização do exame em Campo Grande, os candidatos aprovados terão lotação em Brasília, conforme previsto no edital.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.