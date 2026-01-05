Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Inscrições abertas para concurso da Câmara dos Deputados com salários de até R$ 30,8 mil

Seleção é para cargos de nível superior e terá provas aplicadas em Campo Grande em março

Fernando de Carvalho

Seleção é para cargos de nível superior - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados
Seleção é para cargos de nível superior - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, que oferece salários iniciais de até R$ 30.853,99 para cargos de nível superior. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de março de 2026, com aplicação confirmada em Campo Grande, além das demais capitais do país.

A seleção contempla dois cargos: Analista Legislativo, na especialidade Processo Legislativo e Gestão, e Técnico Legislativo, na área de Assistente Legislativo e Administrativo. Ambos exigem diploma de graduação em qualquer área de formação reconhecida pelo MEC.

Para o cargo de Analista Legislativo, a remuneração inicial é de R$ 30.853,99, com jornada de 40 horas semanais. Já o Técnico Legislativo terá salário inicial de R$ 21.008,19, também com carga horária de 40 horas.

Prazo de inscrição e provas

As inscrições podem ser feitas entre os dias até o 26 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição termina em 28 de janeiro.

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 8 de março, com aplicação simultânea em todas as capitais brasileiras. Apesar da realização do exame em Campo Grande, os candidatos aprovados terão lotação em Brasília, conforme previsto no edital.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos