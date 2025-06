Inscrições do Enem são prorrogadas até 13 de junho

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi prorrogado até o dia 13 de junho. A extensão do período também vale para os pedidos de atendimento especializado, tratamento por nome social e o pagamento da taxa de inscrição.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante. As provas estão mantidas para os dias 9 e 16 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga até o dia 18 de junho, por meio de boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, dependendo do banco.

Estudantes da rede pública terão a inscrição pré-preenchida, mas precisam completar os dados e confirmar a inscrição. O sistema dará isenção automática da taxa, mesmo que o aluno não tenha feito a solicitação previamente.

Enem volta a certificar o Ensino Médio

Na edição de 2025, o Enem volta a permitir que participantes com 18 anos ou mais utilizem o exame para certificação do ensino médio ou comprovação de proficiência parcial. A medida havia sido descontinuada em 2017. Para isso, é necessário marcar a opção no ato da inscrição e atingir o mínimo de:

450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento;

em cada uma das áreas de conhecimento; 500 pontos na redação.

Essa opção é voltada para estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e desejam usar o Enem como meio para obtenção do certificado ou para validar conhecimentos específicos.