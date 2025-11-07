Inscrições para 258 novas moradias populares em Campo Grande começam na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (10), estarão abertas as inscrições para 258 novas moradias populares em Campo Grande, distribuídas em três empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa I).

As unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850 e fazem parte de uma nova etapa do programa de habitação de interesse social na Capital.

Os interessados poderão se inscrever até 26 de novembro, pelo site EMHA Digital ou presencialmente no posto de atendimento da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), localizado no shopping Pátio Central, na Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro.

O atendimento ocorre das 8h às 19h, com turnos divididos entre o 2º piso (8h às 13h) e o térreo (13h às 19h).

Três empreendimentos contemplam diferentes regiões

As unidades habitacionais estão distribuídas entre três residenciais em diferentes regiões da cidade:

Residencial Jorge Amado – Região Urbana do Lagoa (96 unidades);

– Região Urbana do Lagoa (96 unidades); Residencial Manoel de Barros – Região Urbana do Anhanduizinho (82 unidades);

– Região Urbana do Anhanduizinho (82 unidades); Residencial Nova Bahia – Região Urbana do Prosa (80 unidades).

Critérios de inscrição e prioridade

Podem participar famílias que moram em Campo Grande há pelo menos dois anos, com renda bruta mensal de até R$ 2.850, inscrição atualizada no CadÚnico e que não possuam outro imóvel nem tenham sido beneficiadas por programas habitacionais anteriores.

A seleção seguirá critérios de prioridade, com pontuação maior para famílias chefiadas por mulheres, pessoas negras, idosas ou com deficiência, além de grupos familiares com crianças, pessoas com câncer ou doenças crônicas.

Também têm prioridade mulheres vítimas de violência doméstica e famílias em situação de rua, aluguel social ou áreas de risco.

De acordo com o edital, há ainda reservas legais de vagas:

50% para famílias em vulnerabilidade social;

10% para pessoas com deficiência;

5% para idosos;

3% para pessoas em situação de rua.

Onde consultar o edital completo

As informações detalhadas sobre o processo de seleção, documentação exigida e regras de classificação estão disponíveis no site oficial da Emha. As inscrições serão encerradas às 23h59 do dia 26 de novembro.

*Com informações da Prefeitura de CG