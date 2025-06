As inscrições para a caminhada de 5 km da Corrida do Pantanal 2025 começam nesta terça-feira (3), a partir das 17h (horário de MS). As vagas para a prova, que será realizada no dia 11 de outubro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, são limitadas e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial.

Devido à alta demanda, a organização alerta que os lotes podem se esgotar rapidamente, como ocorreu com as inscrições para as provas de corrida, que se encerraram em menos de uma hora nas edições anteriores.

Detalhes da inscrição e categorias

A caminhada de 5 km está dividida em categorias para o público geral e para Pessoas com Deficiência (PcD), tanto no naipe masculino quanto feminino, com participação aberta a partir de 12 anos.

Cada CPF poderá se inscrever em apenas uma prova, e a inscrição será aberta até o esgotamento das vagas.

É importante lembrar que as inscrições para as categorias Industriário, Pessoas com Deficiência e Idosos já foram encerradas.

Outras modalidades e inscrições para crianças

Além da caminhada de 5 km, a Corrida do Pantanal 2025 conta com outras provas, como a Corrida Kids, que abrirá inscrições no dia 10 de junho. Esta categoria é destinada a crianças de 4 a 12 anos e terá três percursos de acordo com a faixa etária:

4 a 6 anos – 100 metros

7 a 9 anos – 250 metros

10 a 12 anos – 500 metros

Para a inscrição na Corrida Kids, é necessário que a criança possua CPF e RG.

*Com informações da Fiems