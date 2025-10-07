Inscrições para atividades esportivas gratuitas começam dia 13 na UFMS

Entre os dias 13 e 15 de outubro, estarão abertas as inscrições para atividades esportivas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. As vagas são gratuitas e voltadas a crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas, com turmas em modalidades como natação, taekwondo, ciclismo e corrida de rua.

As inscrições devem ser feitas na página da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece). Podem participar estudantes de graduação, mestrado e doutorado, servidores ativos e aposentados e colaboradores terceirizados.

No caso de menores de idade, a inscrição deve ser feita por um responsável, e as vagas são destinadas a filhos de integrantes da comunidade universitária de Campo Grande.

Segundo a diretora de Esporte e Lazer da Proece, Edineia Ribeiro, a ampliação das turmas tem o objetivo de fortalecer a política institucional de promoção da saúde e do bem-estar.

“A prática esportiva contribui para o desenvolvimento físico, a melhoria da saúde mental e o fortalecimento do senso de pertencimento à comunidade universitária”, afirmou.

A gestora também destacou que as atividades contam com apoio técnico e acompanhamento profissional para garantir segurança e eficiência na execução das modalidades.

Para as aulas de natação e paranatação, será necessário apresentar atestado de inspeção de pele. As turmas de taekwondo, ciclismo e corrida de rua estão previstas para iniciar em 22 de outubro, enquanto as atividades na piscina devem começar no dia 29, dependendo das condições climáticas.

Os participantes receberão informações detalhadas por e-mail. O edital completo, com horários, documentos exigidos e requisitos de inscrição, pode ser consultado na página da Proece.

*Com informações da UFMS