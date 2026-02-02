Inscrições para concurso da Alems terminam nesta segunda

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) terminam nesta segunda-feira (2). O certame oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível médio e superior.

Os interessados devem se inscrever até às 23h59, no horário de Brasília. O cadastro é feito exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas. A taxa varia entre R$ 140 e R$ 180, conforme o cargo.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65. As remunerações dependem da função e da formação exigida.

O concurso contempla oportunidades para analistas e técnicos legislativos. Entre os cargos estão áreas como administração, jornalismo, direito, tecnologia da informação, engenharia, saúde, comunicação e segurança institucional. Também há vagas para motorista, fotógrafo, tradutor de Libras e policial legislativo.

Para o cargo de Analista Legislativo, há vagas em setores como jurídico, área administrativa, contabilidade, arquitetura, psicologia, nutrição e design gráfico. Também estão previstas vagas para rádio e TV, revisão e redação. Já para Técnico Legislativo, as oportunidades abrangem áreas operacionais e técnicas.

O processo seletivo será composto por prova objetiva. A aplicação está prevista para o dia 29 de março de 2026. Para alguns cargos, haverá ainda prova prática, conforme definido em edital.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado por mais dois anos. A medida depende de decisão administrativa da Assembleia.