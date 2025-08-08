Inscrições para concurso da Guarda Civil de Costa Rica terminam no domingo

Encerra neste domingo (10) o prazo para inscrições no concurso público que vai selecionar 25 guardas civis municipais em Costa Rica, a 384 km de Campo Grande. O certame também prevê formação de cadastro de reserva.

Podem participar candidatos com ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. O salário inicial é de R$ 1.700. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa de R$ 100.

A seleção inclui prova objetiva, marcada para 5 de outubro, além de teste de aptidão física, exames de saúde e toxicológico, avaliação psicológica e investigação social.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.