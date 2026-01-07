Inscrições para concurso da Marinha com vagas em MS terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), se encerram nesta quinta-feira (8). A seleção oferece 17 vagas para profissionais de nível superior, com oportunidades em Ladário e em Cuiabá, no Mato Grosso.
A maior parte das vagas está concentrada em Ladário, município que abriga o comando naval responsável pela região. As oportunidades contemplam diferentes áreas da saúde, gestão, comunicação e engenharia, com ingresso na condição de voluntário.
Vagas ofertadas
Em Ladário, o edital prevê vagas para:
- Odontologia – Endodontia (1)
- Odontologia – Odontopediatria (1)
- Enfermagem (2)
- Nutrição (1)
- Administração (3)
- Ciências Contábeis (2)
- Comunicação Social (2)
- Psicologia (1)
- Serviço Social (1)
- Engenharia Ambiental (1)
- Engenharia Cartográfica (1)
Já em Cuiabá, há uma vaga para Pedagogia.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 desta quinta-feira, no horário de Brasília. A taxa de participação é de R$ 140. O período para solicitar isenção da taxa já foi encerrado em novembro de 2025.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, avaliação de títulos, verificação de dados biográficos e documentais, inspeção de saúde, teste de aptidão física e etapa de designação para incorporação.