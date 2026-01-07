Inscrições para concurso da Marinha com vagas em MS terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), se encerram nesta quinta-feira (8). A seleção oferece 17 vagas para profissionais de nível superior, com oportunidades em Ladário e em Cuiabá, no Mato Grosso.

A maior parte das vagas está concentrada em Ladário, município que abriga o comando naval responsável pela região. As oportunidades contemplam diferentes áreas da saúde, gestão, comunicação e engenharia, com ingresso na condição de voluntário.

Vagas ofertadas

Em Ladário, o edital prevê vagas para:

Odontologia – Endodontia (1)

Odontologia – Odontopediatria (1)

Enfermagem (2)

Nutrição (1)

Administração (3)

Ciências Contábeis (2)

Comunicação Social (2)

Psicologia (1)

Serviço Social (1)

Engenharia Ambiental (1)

Engenharia Cartográfica (1)

Já em Cuiabá, há uma vaga para Pedagogia.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 desta quinta-feira, no horário de Brasília. A taxa de participação é de R$ 140. O período para solicitar isenção da taxa já foi encerrado em novembro de 2025.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, avaliação de títulos, verificação de dados biográficos e documentais, inspeção de saúde, teste de aptidão física e etapa de designação para incorporação.