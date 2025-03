Inscrições para concurso da Sanesul encerram nesta semana

Os interessados em participar do concurso público da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) têm até esta semana para se inscrever. O prazo encerra na quinta-feira (6), às 23h59, pelo site do Instituto AOCP. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 120.

O certame oferece vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.999,88 a R$ 7.863,77. Ao todo, são 33 vagas para Agente em Saneamento, além de oportunidades para Assistente Administrativo, Técnicos em diversas áreas, Advogados, Engenheiros, Psicólogos, Biólogos, entre outros.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para 4 de maio, além de outras etapas específicas para determinados cargos, como teste de aptidão física, prova prática e avaliação de títulos.