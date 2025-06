Inscrições para curso de fotografia com celular abrem nesta sexta-feira

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realizará, de junho a setembro, cursos de fotografia com celular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de sexta-feira (6), às 10h.

As aulas acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo, das 14h às 16h30. As aulas totalizam 40 horas e são divididas em quatro módulos: Celular Iniciante, Celular Intermediário, Edição de Imagem e Iluminação e Vídeo com Celular.

Serão oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial, para pessoas a partir de 12 anos de idade.

Os participantes podem escolher as partes do curso de acordo com seu interesse, sem prejudicar o aprendizado.

Serviço

Curso Foto com Celular: Iniciante

Inscrições a partir de 6 de junho: https://forms.gle/SadsMvBuSeyh2BgbA

Período: 7, 14 e 21 de junho de 2025

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo, Rua 26 de Agosto, 453 – Centro, Campo Grande.

Mais informações pelo número 3316-9178.