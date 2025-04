Inscrições para o Bolsa Técnico estão abertas

As inscrições para o programa Bolsa Técnico 2025/2026 para Mato Grosso do Sul estão abertas. O auxílio é coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O auxílio abrange duas categorias: a categoria Técnico I oferece valor mensal de R$ 1.046,20; e a categoria Técnico II, valor mensal de R$ 1.569,30.

Há também uma subdivisão da categoria Técnico II, voltada exclusivamente para técnicos que acompanham atletas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos, que oferece bolsa no valor mensal de R$ 3.138,60.

Para participar da seleção de bolsas, é necessário que o profissional tenha, no mínimo, 18 anos de idade, registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF), vínculo como representante técnico de Mato Grosso do Sul, atue há, no mínimo, três anos na área e tenha experiência em competições esportivas de âmbito nacional ou internacional.

As inscrições são feitas pelo site oficial do programa — ww.bolsa.fundesporte.ms.gov.br — e se encerram em 5 de maio. Os técnicos devem informar nome, CPF e os nomes dos atletas com os quais trabalham.

A pontuação final será baseada no desempenho dos atletas treinados pelo técnico concorrente ao auxílio.