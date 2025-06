Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (13), às 23h59 (horário de Brasília), o prazo final para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A data é válida tanto para quem deseja realizar o exame regular quanto para candidatos que precisam de atendimento especializado ou optam pelo uso do nome social.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente na Página do Participante, disponível no site do Inep.

A taxa de R$ 85 pode ser paga até a próxima quarta-feira (18), por meio de boleto, Pix, cartão de crédito ou débito. Não é necessário gerar boleto para estudantes de escola pública que vão concluir o ensino médio neste ano ou para inscritos no Cadastro Único que farão o exame com objetivo de obter o certificado de conclusão.

Exame será aplicado em dois domingos de novembro

As provas do Enem 2025 serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção de três cidades do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba —, onde o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da realização da Conferência da ONU sobre o Clima (COP 30).

O formato segue o padrão dos últimos anos: quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. No primeiro dia, os participantes enfrentarão as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com 5h30 de duração.

No segundo dia, será a vez das provas de matemática e ciências da natureza, com 5 horas de duração.

Novidades e públicos específicos

Nesta edição, o Enem volta a permitir o uso das notas para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio — opção válida para candidatos com mais de 18 anos, desde que atinjam ao menos 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação.

Outra novidade é que estudantes do 3º ano do ensino médio em escolas públicas, mesmo com inscrições pré-preenchidas, devem acessar a Página do Participante para atualizar os dados e confirmar a participação. Esses alunos estão isentos da taxa.

Candidatos que se enquadram como “treineiros” — aqueles que ainda não concluirão o ensino médio em 2025 — também podem se inscrever para fins de autoavaliação, mas sem direito de concorrer a vagas em universidades.

Atendimento especializado e nome social

Participantes que necessitam de atendimento diferenciado devem anexar a documentação exigida até esta sexta-feira (13). Pessoas que já tiveram esse tipo de solicitação aprovada entre 2021 e 2024 estão dispensadas de reapresentar os documentos.

*Com informações da Agência Brasil