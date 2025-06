Inscrições para o Enem terminam nesta sexta

Esta sexta-feira (6) é o último dia para realizar as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

As inscrições são feitas exlusivamente pela Página do Participante e alunos do ensino médio de escola pública têm a inscrição pré-preenchida mas devem confirmar e complementar os dados.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até 11 de junho, com exceção de quem está isento. A inscrição será confirmada somente após o pagamento, que pode ser feito por PIX, boleto ou cartão de crédito.

Em 9 de novembro, a prova contará com 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e

redação. Já em 16 de novembro, serão aplicadas 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente, e um documento de identificação oficial com foto. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). As provas terão início às 13h30.