Inscrições para o Residencial Jardim Antártica encerram hoje

As inscrições para participar da seleção de uma das 30 unidades habitacionais do Residencial Jardim Antártica, em Campo Grande termina às 23h59 desta segunda-feira (3). Realizadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), as inscrições foram abertas no dia 20 de outubro.

Os interessados devem se inscrever de forma online, pelo site EMHA Digital, e selecionar a opção “Processo Seletivo – Empreendimento Jardim Antártica” e preencher o formulário com as informações solicitadas.

O empreendimento é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do Programa Minha casa, Minha Vida, que garante moradia com subsídio total do Governo Federal. As famílias interessadas devem residir em Campo Grande há pelo menos dois anos, possuir cadastro atualizado no CadÚnico e não possuir outro imóvel residencial, nem ter sido beneficiado por programas habitacionais federais, estaduais ou municipais.

Os critérios de classificação priorizam famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Entre eles: Mulher como responsável familiar; Pessoa negra, idosa ou com deficiência na composição familiar; Presença de criança ou adolescente; Pessoa com câncer ou doença crônica; Mulheres vítimas de violência doméstica; Famílias em áreas de risco, aluguel social ou situação de rua.