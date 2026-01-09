Inscrições para oficiais temporários da Marinha são prorrogadas e seguem abertas até domingo

As inscrições para o processo seletivo de Oficiais Temporários da Marinha foram prorrogadas e seguem abertas até este domingo (11). A prorrogação amplia o prazo para candidatos interessados nas vagas disponíveis em Ladário, município que concentra oportunidades em áreas estratégicas da seleção.

O processo seletivo, conduzido pela Marinha do Brasil, oferece mais de 500 vagas em todo o país para profissionais com nível superior, que podem atuar por até oito anos no Serviço Militar Temporário (RM2). A remuneração inicial bruta ultrapassa R$ 9 mil, além de benefícios previstos em lei.

Vagas em Ladário

Em Mato Grosso do Sul, as vagas estão vinculadas ao 6º Distrito Naval e contemplam diferentes áreas, com destaque para Ladário, onde há oportunidades nas áreas da saúde, apoio à saúde, técnica e engenharia.

Na área da saúde, há vagas para odontologia (endodontia e odontopediatria). Já no apoio à saúde, o edital prevê oportunidades para enfermagem e nutrição. A área técnica inclui vagas para administração, ciências contábeis, comunicação social, psicologia e serviço social. Também há postos destinados à engenharia ambiental e engenharia cartográfica.

Quem pode participar

Podem se inscrever homens e mulheres que atendam aos critérios do edital, como ser brasileiro nato, ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação e possuir formação superior compatível com a área pretendida, além de registro no conselho profissional, quando exigido.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Distrito Naval escolhido pelo candidato. A taxa de inscrição é de R$ 140, com prazo de pagamento estendido até segunda-feira (12).

Próximas etapas

A primeira fase da seleção será a prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas. O processo também inclui avaliação de títulos, verificação documental, inspeção de saúde, teste de aptidão física e incorporação, conforme a classificação final.

Os candidatos aprovados ingressam como Guarda-Marinha e podem ser promovidos a Segundo-Tenente após seis meses. Durante o período de serviço, os oficiais têm acesso a assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.