Inscrições para Processo Seletivo da Prefeitura de Batayporã terminam na próxima segunda-feira

Os interessados em participar do Processo Seletivo da Prefeitura de Batayporã precisam se apressar. As inscrições, que começaram na última quinta-feira (13), se encerram na segunda-feira (17) e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura Municipal.

A seleção oferece 13 vagas para diferentes níveis de escolaridade, desde alfabetizado até superior. As oportunidades são para os cargos de Professor de Ensino Fundamental séries iniciais e Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Professor de Arte, Professor de Educação Física, Pedagogo, Educador Físico, Psicólogo II, Psicopedagogo, Auxiliar de Serviços Gerais, Atendente Educacional, Motorista Classe C, Motorista de Veículo Escolar e Merendeira.

Para concorrer, os candidatos devem atender aos requisitos do edital, incluindo a comprovação da escolaridade exigida e idade mínima de 18 anos. Os profissionais contratados atuarão em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 1.518,00 e R$ 2.389,20.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos e tempo de serviço, conforme os critérios estabelecidos no edital. Mais informações podem ser conferidas no documento completo, disponível no site da Prefeitura.