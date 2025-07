Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Corumbá terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (23) o prazo para quem deseja participar do processo seletivo da Prefeitura de Corumbá, que oferece 19 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental completo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até às 17h.

As oportunidades são voltadas para atuação nas zonas urbana e rural do município, com cargos como agente de merenda, auxiliar de merenda, agente de limpeza e conservação e agente de disciplina.

As funções exigem jornada de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.439,39 a R$ 1.597,83.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos e análise documental, conforme os critérios estabelecidos no edital. Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade exigida e atender aos demais requisitos descritos no regulamento da seleção.

Os cargos estão distribuídos da seguinte forma:

Agente de Merenda – Zona Urbana (1 vaga)

Agente de Merenda – Zona Rural (1 vaga)

Auxiliar de Merenda – Zona Urbana (3 vagas)

Auxiliar de Merenda – Zona Rural (1 vaga)

Agente de Limpeza e Conservação – Zona Urbana (10 vagas)

Agente de Limpeza e Conservação – Zona Rural (1 vaga)

Agente de Disciplina – Zona Rural (2 vagas)

O processo seletivo terá validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.