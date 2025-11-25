Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Iguatemi terminam hoje

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Iguatemi se encerram hoje (25). O edital oferece vagas para profissionais alfabetizados, com nível fundamental ou médio, com salários que variam de R$ 1.536,28 a R$ 3.084,72.

O atendimento ocorre das 8h às 13h, no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal, e pode ser feito pessoalmente ou por meio de procurador.

Ao todo, são 12 vagas distribuídas entre as funções de Auxiliar de Serviços Diversos, Atendente de Saúde, Técnico de Enfermagem e Motorista III (Rural). As oportunidades atendem diferentes localidades, incluindo assentamentos Colorado, Rancho Loma e Nossa Senhora Auxiliadora.

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais. A avaliação dos candidatos será feita em duas etapas: análise curricular (prova de títulos) e entrevista, marcada para o dia 5 de dezembro.