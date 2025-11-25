Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Iguatemi terminam hoje

Seleção oferece vagas para níveis alfabetizado, fundamental e médio, com salários de até R$ 3 mil

Fernando de Carvalho

Seleção oferece vagas para níveis alfabetizado, fundamental e médio, com salários de até R$ 3 mil - Foto: Reprodução
Seleção oferece vagas para níveis alfabetizado, fundamental e médio, com salários de até R$ 3 mil - Foto: Reprodução

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Iguatemi se encerram hoje (25). O edital oferece vagas para profissionais alfabetizados, com nível fundamental ou médio, com salários que variam de R$ 1.536,28 a R$ 3.084,72.

O atendimento ocorre das 8h às 13h, no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal, e pode ser feito pessoalmente ou por meio de procurador.

Ao todo, são 12 vagas distribuídas entre as funções de Auxiliar de Serviços Diversos, Atendente de Saúde, Técnico de Enfermagem e Motorista III (Rural). As oportunidades atendem diferentes localidades, incluindo assentamentos Colorado, Rancho Loma e Nossa Senhora Auxiliadora.

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais. A avaliação dos candidatos será feita em duas etapas: análise curricular (prova de títulos) e entrevista, marcada para o dia 5 de dezembro.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos