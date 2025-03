Inscrições para Processo Seletivo da Saúde em Paraíso das Águas encerram nesta segunda-feira

Encerra-se às 18h desta segunda-feira (24) o prazo para inscrição no processo seletivo da Prefeitura de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, que oferece vagas temporárias para profissionais da área da saúde.

A seleção contempla oportunidades para Cirurgião Dentista, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Com salários que variam entre R$ 4.012,42 e R$ 5.088,92, os contratados atuarão com carga horária semanal de 20 a 40 horas, dependendo do cargo. Os interessados devem ter nível superior completo, registro ativo no respectivo conselho profissional e idade mínima de 18 anos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura de Paraíso das Águas. O processo de seleção será realizado por análise de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.