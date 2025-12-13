Inscrições para processo seletivo em Angélica terminam amanhã

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Angélica se encerram neste domingo (14). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para profissionais com escolaridade que vai do nível alfabetizado ao ensino superior.

As oportunidades contemplam cargos nas áreas de educação e serviços gerais, incluindo professores de Arte, Educação Infantil, Educação Física, Ensino Fundamental e Inglês, além de monitor de creche e agente de limpeza.

As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.518,00 a R$ 3.644,46, conforme o cargo e a carga horária.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e exigem o pagamento de taxa, que varia entre R$ 60,00 e R$ 130,00, de acordo com a função pretendida.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 21 de dezembro, além de avaliação de títulos. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período, caso haja necessidade.