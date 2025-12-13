Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo em Angélica terminam amanhã

Seleção forma cadastro de reserva para áreas da educação e serviços gerais, com salários de até R$ 3,6 mil

Fernando de Carvalho

Seleção forma cadastro de reserva para áreas da educação e serviços gerais - Foto: Reprodução/Prefeitura de Angélica
Seleção forma cadastro de reserva para áreas da educação e serviços gerais - Foto: Reprodução/Prefeitura de Angélica

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Angélica se encerram neste domingo (14). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para profissionais com escolaridade que vai do nível alfabetizado ao ensino superior.

As oportunidades contemplam cargos nas áreas de educação e serviços gerais, incluindo professores de Arte, Educação Infantil, Educação Física, Ensino Fundamental e Inglês, além de monitor de creche e agente de limpeza.

As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.518,00 a R$ 3.644,46, conforme o cargo e a carga horária.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e exigem o pagamento de taxa, que varia entre R$ 60,00 e R$ 130,00, de acordo com a função pretendida.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 21 de dezembro, além de avaliação de títulos. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período, caso haja necessidade.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos